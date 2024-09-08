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السجن ليوتيوبر مصري ابتز مذيعا

السجن ليوتيوبر مصري ابتز مذيعا
تعبيرية المصدر: Getty Images
أحمد بيومي
أحمد بيومي
08 سبتمبر 2024، 2:29 م

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، قبول استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بابتزاز مذيع شهير، وتخفيف الحكم إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد تراجع المذيع عن أقواله.

وكانت محكمة الجنايات في مصر قد قضت بالسجن ثلاث سنوات لليوتيوبر أكرم سلام، في عدة تهم منسوبة إليه، من بينها تهديد وابتزاز مذيع شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات، والسبّ والقذف، الذي يتضمن طعناً في الأعراض.

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 وكشفت التحريات أن المذيع تعدى على أكرم سلام بالسب والقذف، وطعنه في عرضه، وذلك بعد خلافه مع امرأة كان على علاقة بها قبل زواجه بمذيعة شهيرة، حيث توجهت المرأة إلى اليوتيوبر، وطلبت منه المساعدة، فظل سلام يهدده ويبتزه في حال رفضه دفع مبلغ 260 ألف جنيه.

وقال المذيع خلال التحقيقات "اللي حصل إني من حوالي سنة وشهرين كنت على علاقة صداقة مع سيدة من دولة عربية تدعى دينا، وكان بيننا مراسلات ومحادثات تحتوي على صور مخلة خاصة بي، لكن من حوالي شهر بطلنا نتكلم بعد زواجي بزوجتي الإعلامية بإحدى القنوات".

ولفت المذيع أن اليوتيوبر ابتزه بالصور، وهدد بفضحه إن لم يدفع له مبلغا ماليا قدره 260 ألف جنيه مصري.
 
 

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