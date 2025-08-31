غضب في الجزائر بعد انتشار فيديو لممرضة توثق تجهيز جثمان

صُدم الجزائريون من تداول فيديو لممرضة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان متوفى داخل مؤسسة استشفائية.

وأعربت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، عن استنكارها الشديد لمقطع الفيديو المتداول على حساب الممرضة في تطبيق "تيك توك"، حيث ظهرت وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان شخص متوفى داخل مؤسسة صحية حكومية، واصفة مثل هذه التصرفات بـ"غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي".

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية أن هذا التصرف يُعد سلوكا فرديا مرفوضا وغير إنساني يمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه، موضحة أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد صاحبة هذا الفيديو بما فيها الإجراءات القضائية اللازمة.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على التزامها الكامل باحترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي، مشيرة إلى أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي.

ونشرت ممرضة تُدعى "لبنى"، المقطع المصوَّر عبر حسابها، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفوا تصرفاتها بانتهاك حقوق المرضى والموتى، خاصة وأنها ظهرت في أكثر من فيديو داخل غرف إحدى المستشفيات وهي توثّق لحظات تجهيز الجثامين يوميا.