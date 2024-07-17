تمكنت السلطات الجزائرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وترويج تذاكر مباريات كرة القدم.

وأوضح بيان للأمن الوطني أن المتهمين عددهم 3 وينحدرون من ولاية الجزائر، وقاموا بأنشطة إجرامية عديدة في هذا الإطار، كان أبرزها ترويج تذاكر خاصة بمباراة نهائي بطولة كأس الجزائر الأخيرة.

وأوضح البيان أن المتهمين روجوا التذاكر المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تفتيش مساكن المشتبه بهم، تم العثور على 81 تذكرة مزورة و 9 شارات خاصة بدخول الاستاد، وأجهزة مستعملة في عملية التزوير، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بنحو 55 ألف دينار جزائري.