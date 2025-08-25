كيم كارداشيان تكشف معاناتها بعد انفصالها عن كانييه ويست

بعد أربع سنوات على انفصالها عن مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تواجه آثارًا نفسية مرتبطة بتجربتها معه، بحسب مصادر مقربة.

ويكشف فيلم وثائقي جديد بعنوان "باسم من"، من المقرر عرضه في 19 سبتمبر المقبل، تفاصيل غير مسبوقة عن فترة انهيار زواج الثنائي وما تبعها من أزمات.

ويتضمن الفيلم، الذي أخرجه نيكو باليستيروس، أكثر من 3000 ساعة من اللقطات التي صُوّرت خلف الكواليس، وتوثق لحظات التوتر في حياة ويست خلال السنوات الست الأخيرة.

ويُظهر الإعلان التشويقي للعمل معاناة كيم كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، في التعامل مع تدهور الحالة الصحية لزوجها السابق بعد توقفه عن تناول علاج الاضطراب ثنائي القطب، بينما كانت مسؤولة عن رعاية أطفالهما الأربعة: نورث، 12 عامًا، سانت، 9 أعوام، شيكاغو،7 أعوام، وسالم، 6 أعوام.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عودة هذه المشاهد إلى العلن شكّلت صدمة جديدة لكيم، إذ لا تزال تعاني من كوابيس وصدمة نفسية مرتبطة بتلك المرحلة، واعتبروا أن الفيلم أعاد إحياء واحدة من أصعب تجارب حياتها.

الفيلم، الذي وصفته منتجته سيمران أ. سينغ بأنه "صورة خامة ومقلقة دون تعليق أو خاتمة"، يثير جدلاً حول قانونية إنتاجه، إذ أكدت مصادر لمجلة Us أنه "غير مرخص"، وأن neither "يي" ولا علامته التجارية "ييزي" شاهدا أو وافقا على النسخة النهائية.

في المقابل، شدد فريق الإخراج على أن العمل مستقل إبداعيًا، وأن ويست لم يكن يملك حق التدخل في محتواه رغم كونه الشخصية المحورية فيه.