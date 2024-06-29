رانيا يوسف تتحدث لـ"إرم نيوز" عن أزمة "البوستر المُسيء"

وبشأن ارتباط اسمها بإثارة الجدل في كثير من الأوقات، أكدت رانيا أنها لا تعرف الأسباب، إذ ترى أن الأمر لا يتعلق بها شخصيا بل ترى ارتباطه بالعادات والتقاليد لدى المجتمعات الشرقية.

ومضت قائلة: "الناس دائما في مجتمعاتنا تتسرع في إصدار الأحكام تجاه الآخرين من حولهم دون أن يرون أو يشاهدون شيء، هذا أمر خطير في المجتمعات العربية وما يقومون به من أحكام مطبقة دائما ما تثير الجدل".

ونوهت إلى أنها "تتغاضى عن النقد في كثير من الأوقات، لكن الإساءة والتشويه لا يمكن أن أقف صامتة أمامهما، لم أكن أعرف بطبيعة الموضوع المنتشر إلا من خلال اتصالات هاتفية كثيرة وردتني، شعرت بالدهشة مما رأيت على البوستر المُفبرك، كان من الضروري اتخاذ خطوات قانونية ضد الإساءة التي تعرضت لها".