الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

يُعتبر "يوم عرفة" واحدًا من أعظم الأيام المقدسة عند المسلمين، حيث يبتهل فيه الحجاج إلى الله بالطاعات والعبادات والأدعية، من خلال الوقوف على صعيد جبل عرفات.

ويوم عرفة هو اليوم الـ9 من شهر ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر والأخير في التقويم الإسلامي، وعرفة أو عرفات مسمى واحد لمشعر يُعد الوحيد من مشاعر الحج، يقع خارج الحرم.

والمشعر عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات "جبل الرحمة"، ويبلغ ارتفاعه (30) مترا.

ويقع المشعر على طريق مكة المكرمة والطائف، على بُعد 10 كم من مشعر منى، و6 كم من المزدلفة.

ويُعد الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، حيث يحرص فيه المسلمون على التكبير والدعاء والصلوات والصوم.

وتسمية عرفة لها عدة تفسيرات، منها: "لأن آدم عرف حواء فيها"، أو "لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك"، أو "لتعارف الناس فيها".

وشهد يوم عرفة خطبة الرسول محمد (ص) في حجة الوداع أو خطبة الوداع، ودعاء يوم عرفة "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".