مروان خوري يعلّق على اختلاف الديانة بينه وبين زوجته‎

علّق الفنان مروان خوري على اختلاف الديانة بينه وبين زوجته، لافتًا إلى أنه مسيحي وزوجته مسلمة، لكنهما يعيشان في تناغم بنفس الأفكار.

وأضاف أنّ كل طرف يعيش دينه بطريقته وبصدق، ويتعايشان جيدًا في الجانب المتعلق بالروحانيات.

وأوضح الفنان اللبناني في تصريحات للصحافة المغربية على هامش مشاركته في الدورة الجديدة من مهرجان "موازين" أن لبنان بلد التعايش الديني، نظرًا لاحتوائه على 17 طائفة، وبالرغم من الضغوط السياسية والحروب، إلا أن الشعب يحاول الحفاظ على العلاقات الإنسانية.

ولفت إلى أنّ الجانب الرومانسي الذي يميز شخصيته، لم يُدفن مع الزواج، موضحًا أنه في الوقت الحالي يعيش الاستقرار العاطفي والتوازن في حياته، بسبب زوجته.

وأحيا خوري عدة حفلات بمسرح "محمد الخامس" في الرباط، حيث وجه لزوجته الشكر أمام الجمهور.

وكان مروان خوري تطرق في المؤتمر الصحفي، الذي سبق الحفل إلى مسأله زواجه في سن متأخرة، قائلاً إنه كان لديه موقف من الزواج، وكان في انتظار الظروف والتوقيت المناسبين، لكن بعدما تزوج أيقن أنه قام بالتصرف الصحيح.

وأشار خوري إلى أنه سعيد مع زوجته بالرغم من أنه خسر القليل من حريته، لكنه ربح الحب والاستقرار والأمان، بحسب قوله.

وأضاف: "لا أعتبر نفسي مطربًا نخبويًا، إنما أحاول الاستمرار والبقاء على تواصل مع الجيل الجديد؛ لأنني شخص لي ذوق في الموسيقى، وأحرص دائمًا على الحفاظ على الموسيقى التي أقدمها".

وعلى الصعيد الفني، أعلن الفنان اللبناني: "هناك تواصل بيني وبين الفنانة المغربية جنات، من أجل الاشتغال على ديو غنائي، وأنا من المعجبين بصوتها، بالإضافة إلى أنني أحب الديو، وأحب مشاركة إحساس آخر وجمهور آخر، وهذا ما سعيت إليه من خلال برنامج طرب مع مروان".