ضحية شون "ديدي" تطالب بإطلاق سراحه بكفالة

في تطوّر مفاجئ بقضية شون "ديدي" كومبس، تقدّمت فيرجينيا "جينا" هيونغ، المعروفة باسم "الضحية 3" في لائحة الاتهام الفيدرالية، برسالة إلى القاضي تطالب فيها بالإفراج عن النجم الشهير بكفالة، رغم أنها سبق أن اتهمته بالإساءة النفسية والجسدية في مقابلة عام 2019.

وجاء دعم جينا بعد أن تمّت تبرئة ديدي من تهم الاتجار الجنسي والتآمر الإجرامي، فيما أُدين بتهمتين تتعلقان بنقل أشخاص لغرض ممارسة الدعارة. ورفض القاضي آرون سبرامانيان سابقاً طلب الإفراج بكفالة، لكن فريق الدفاع تقدّم مجدداً بطلب جديد يتضمّن رسالة جينا ويطالب بإعادة المحاكمة بناءً على تقييد الأدلة بالتهم المتعلقة بالدعارة فقط.

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وفي رسالتها، وصفت جينا ديدي بأنه "أب ورجل عائلة ورجل أعمال"، وأكدت أنه لم يعد يشكل تهديدا لها أو للمجتمع، مشيرة إلى أنه التزم بالتعاون مع السلطات طوال فترة المحاكمة. وقالت: "أعتقد أن إطلاق سراحه بكفالة سيساعد في دعم عملية الشفاء لجميع الأطراف المعنية".

لكن موقف جينا قوبل بتحفّظ شديد من جانب ضحايا آخرين، وعلى رأسهم كاسي فينتورا، التي عبّرت عن خشيتها من أن يشكّل ديدي خطراً حقيقياً على الضحايا والمجتمع، وشاركها هذا الرأي صديقها مصفف شعر المشاهير دينوت ناش، الذي أكد أن ديدي يمتلك سجلاً طويلاً من السلوك العنيف والترهيب والانتقام.

يُذكر أن جينا لم تدلِ بشهادتها خلال المحاكمة رغم استدعائها، فيما تستمر الاتهامات والدعاوى المدنية ضد ديدي، الذي يواصل إنكار جميع المزاعم الموجهة إليه، وقد أقر ببراءته في جميع التهم. لا يزال القاضي لم يصدر قراره بشأن طلب الكفالة الجديد أو إعادة المحاكمة.

