في ذكرى رحيلها .. لماذا رفضت هند رستم لقب "أيقونة الإغراء"؟

قدمت هند رستم خلال مسيرتها الفنية، التي تجاوزت 30 عامًا، أكثر من 90 عملًا فنيًا شكلّت الكثير من ملامح السينما المصرية في عصرها الذهبي، لا سيما حقبتي الخمسينيات والستينيات.

وبقيت هند رستم، التي يُصادف الـ8 من شهر آب/أغسطس، ذكرى وفاتها بعد أن غادرت الحياة، إثر أزمة قلبية في ذلك التاريخ من العام 2011، ظلت "فتاة الأحلام" لدى أجيال متعاقبة.

واشتُهرت ببراعتها في تقديم "فن الإغراء"، معتمدة على موهبة حقيقة كممثلة ذات أداء تلقائي مقنع، فضلًا عن مقوماتها الشكلية اللافتة للنظر، من حيث جمال الملامح كحسناء شقراء، ونبرة الصوت العميقة المؤثرة.

وولدت في 12 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1931، في حي "محرم بك" العريق بمحافظة الإسكندرية لأب من أصول شركسية وأم مصرية، حيث كان اسمها الحقيقي "ناريمان حسين".

ورفض والدها، الذي كان يعمل ضابطاً في الشرطة التحاقها بالمجال الفني بسبب النظرة الاجتماعية المتدنية لمهنة التمثيل في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين.

وقدمت هند رستم أدوار الإغراء دون إسفاف أو ابتذال، مع خلو تمام من مشاهد العري أو العبارات الحوارية الخادشة للحياء، معتمدة فقط على "نظرة عين" تستطيع أن تقول كل شيء، و"نبرة صوت" تحمل شحنة غواية، بالغة التأثير.

ورغم ذلك، رفضت العديد من الألقاب في هذا السياق والتي أطلقتها عليها الصحافة، مثل: "ملكة الإغراء" و"أيقونة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق"، حيث كانت ترى أن التركيز على تلك الجزئية لا يفيدها، بل يضرها من نواحٍ عديدة.

وامتلكت هند رستم من الشجاعة ما جعلها تؤكد بصراحة أن المجتمعات الشرقية المحافظة، ومنها المجتمع المصري، ربما تخلط أحياناً بين التمثيل كمهنة وبين الحياة الشخصية لصاحبها، وبالتالي قد ينظر الجمهور لفنانة الإغراء على أنها "متحررة"،على مستوى السلوك الشخصي.

وقالت بوضوح شديد إنها تفضل لقب "حرم الدكتور فياض" بعد أن تزوجت للمرة الثانية من طبيب النساء والتوليد الشهير، محمد فياض، حيث فاجأت الجميع، واعتزلت الفن من أجل التفرغ لحياتها الزوجية معه في ذروة نجوميتها العام 1979.

وظهرت هند رستم لأول مرة على الشاشة، العام 1947، في مشهد بسيط من فيلم "غزل البنات" لنجيب الريحاني وليلى مراد، وحفرت اسمها عبر أعمال شهيرة، منها: "ابن حميدو"، "باب الحديد"، "صراع في النيل"، "إشاعة حب"، "ست البنات"، "دماء على النيل"، "الحب الخالد".