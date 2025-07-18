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الظهور الأول للفنان لطفي لبيب بعد خروجه من العناية المركزة (صور)

الظهور الأول للفنان لطفي لبيب بعد خروجه من العناية المركزة (صور)
الفنان المصري لطفي لبيبالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
18 يوليو 2025، 5:31 م

طمأن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الجمهور على الحالة الصحية للفنان المصري لطفي لبيب، بعد فترة من القلق أثارتها الأنباء التي ترددت حول تدهور حالته الصحية وإقامته في المستشفى.

ونشر الأب بطرس عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور من زيارته للفنان في منزله، رفقة الفنان حمزة العيلي، وعلّق قائلاً: "الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم، ويقدم كل الشكر والتقدير والامتنان لجمهوره ومحبيه على السؤال عنه والدعاء له".

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، متمنين للفنان دوام الصحة والعافية وعودته السريعة للحياة الفنية.

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ويُذكر أن الحالة الصحية للطفّي لبيب تدهورت في الأسابيع الماضية، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة، إذ أكدت أسرته حاجته للدعاء لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وكان الفنان قد كشف سابقًا عن اكتشاف ورم في حنجرته، وأوضح أنه كان من المفترض أن يخضع لجراحة دقيقة، ونصحه الأطباء بالحد من الكلام إلا للضرورة القصوى.

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وقدم لطفي لبيب مسيرة فنية استمرت نحو 50 عامًا، تألق خلالها في الأدوار الثانوية في العديد من الأفلام الشهيرة، منها "عسل أسود" مع أحمد حلمي، و"السفارة في العمارة" مع عادل إمام، و"أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي، و"إتش دبور" مع أحمد مكي، و"طباخ الريس" مع طلعت زكريا.

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