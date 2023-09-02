لوموند: مبادرات التعليم الجديدة تثير المخاوف في فرنسا
تستعد المدارس الفرنسية لفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، وسط مخاوف تلوح في الأفق حول عدم اليقين بشأن المبادرات التعليمية المختلفة.
وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذه المبادرات تضمنت مجموعة من التدابير، بما في ذلك استبدال المعلمين على المدى القصير، وساعات الدعم في الصف السادس، وتحديد الطلاب المعرضين للخطر في المدارس الثانوية المهنية، حيث يتوقف التنفيذ الناجح لهذه التدابير على موافقة المعلمين على "ميثاق التدريس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرات التعليمية لم تحصل على تمويل مخصص أو مناصب تعليمية إضافية من وزارة التربية الوطنية، وبدلا من ذلك، اختارت الحكومة نهجا تمويليا ينطوي على إنشاء "بعثات" في إطار ميثاق التدريس، وهو نظام اختياري يسمح للمعلمين بتولي مهام إضافية مقابل أجر.
وقالت: "لا يزال من غير الواضح عدد المعلمين الذين سيختارون المشاركة في هذا النظام، الذي واجه انتقادات من مختلف المنظمات النقابية وجزء كبير من المعلمين الذين يعانون بالفعل من ساعات العمل الطويلة".
بدوره، سلط رئيس مؤسسة، وأمين القسم التابع للاتحاد الوطني لموظفي إدارة التعليم الوطني (SNPDEN-UNSA) في جيروند، نيكولا بونيه، الضوء على العبء الواقع على عاتق الموظفين المتطوعين الحاليين الذين يعانون بالفعل من ضغط العمل الإضافي الإلزامي.
وتطرقت الصحيفة إلى الوفاء بالالتزام باستبدال المعلمين على المدى القصير في التعليم الثانوي لتعزيز تغطية حالات الغياب التي تستمر لأقل من خمسة عشر يومًا بشكل كبير.
وأشار غابرييل أتال، وزير التربية والتعليم، إلى تفضيل عدد أقل من الاتفاقيات، لكن المزيد من البدائل، في اجتماع مع مديري المدارس قبل فترة وجيزة.
وأكدت "لوموند" عدم معارضة جميع المعلمين لهذه الاتفاقية، إلا أن العديد منهم يميلون إلى الانجذاب نحو مهام أخرى غير الاستبدال.
وأعلنت الحكومة مبادرة جديدة تتضمن ساعات إضافية من الدعم والدراسة المتعمقة في الرياضيات والفرنسية، والتي يتم إجراؤها في مجموعات صغيرة بناءً على احتياجات الطلاب، ومع ذلك، ضمنت الوزارة التمويل لمدة ساعة واحدة فقط في كل مرة.
وتناولت الصحيفة تحديات مماثلة تواجه التوسع في نظام "إنجاز الواجبات المنزلية"، الذي يصبح إلزاميًا في الصف السادس، وبالتالي يعتمد فقط على ميثاق التدريس للحصول على موارد إضافية، الأمر الذي يتطلب التنسيق والدعم من المعلمين، وكل ذلك ممول في إطار الميثاق.
وتلعب المدارس الثانوية المهنية دوراً حاسماً في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى معالجة معدلات التسرب، وإدخال خيارات جديدة، وتوفير الدعم للطلاب، وتسهيل التدريب المهني.
وتتوافق المدارس مع أهداف مبادرة "صفر تسرب من التعليم"، كما حددها الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تتضمن هذه المهام تدخلات مع مجموعات صغيرة من الطلاب بناءً على احتياجاتهم، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها 40% من الطلاب.
وتشمل المهام الأخرى إنشاء خيارات جديدة، وتحديد الطلاب المعرضين لخطر التسرب، وتعزيز الدعم لهم، وللشباب العاطلين عن العمل، أو من خلال التدريب بعد التخرج.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية