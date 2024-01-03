آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي اللبناني إيلي مرعب‎

كشف شربل مرعب، شقيق الإعلامي اللبناني إيلي مرعب، تطورات الحالة الصحية لشقيقه بعد الأزمة الصحية الكبيرة التي تعرض لها مؤخرا، مشيرا إلى أنه يعاني من فشل كلوي ونزيف دم حاد.

ويعاني إيلي من أزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات لبنان، فيما طالب إعلاميون بالمساعدة في تكاليف علاجه.

وقال شربل، لـ "إرم نيوز"، إن "الحالة الصحية لشقيقه حرجة للغاية، وتم حجزه بالعناية المركزة نظرا لإصابته بنزيف حاد، وفشل كلوي، شقيقي بحاجة إلى بلاكيت ودم بشكل متواصل، بسبب إصابته بنزيف حاد"، موضحا أن "هناك بعض الشخصيات العامة من الفنانين القريبين من شقيقي تواصلوا للاطمئنان على صحته، لكن لا أحد من مسؤولي الدولة تواصل مع العائلة".

وعن سبب إصابة إيلي بهذه الأزمة، أكد شربل أنه "أجرى عملية زراعة كلى من ثماني سنوات، وأصيب بفيروس نادر تفاجأ به الأطباء، ومنذ ذلك الوقت بدأت حالته الصحية في التراجع إلى أن أصبح يتردد على المستشفيات كل فترة لإجراء بعض الكشوفات والتحاليل".

وأوضح أنه "منذ 45 يوما، مرض شقيقه بشدة، وتم نقله إلى المستشفى ثم الرعاية المركزة، ومنذ هذا الوقت وحالته الصحية تتراجع يوما بعد آخر، وأصيب بمياه على الكبد والصدر والقلب، ونزف الكثير من الدماء، وأصيب كذلك بالعديد من الالتهابات".

وكشف شربل أن "كلى شقيقه تعمل بكفاءة ٩٪؜ فقط، ويقوم بعمل غسيل كلى"، مؤكدا أن "حالته تراجعت بشكل كبير"، مطالبا الجميع "بالصلاة من أجله".

من جانبه، أكد فادي فيليب، خال إيلي مرعب، لـ "إرم نيوز"، أن "الأطباء أخبروهم بأن حالة ابن شقيقته تحتاج إلى وقت كبير للتعافي، وأنه يحتاج إلى دم، وهم يحاولون توفيره بشكل مستمر".