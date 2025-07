رحيل المغنية الأمريكية كوني فرانسيس عن 87 عاما

توفيت المغنية الأمريكية الشهيرة كوني فرانسيس، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد نحو أسبوعين من دخولها المستشفى إثر معاناتها من آلام حادة، وفق ما أعلنه صديقها المقرب ورئيس شركة تسجيلاتها رون روبرتس.

ونشر روبرتس خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل ستُعلن لاحقًا. وكانت فرانسيس قد طمأنت جمهورها في منشور سابق بأنها تشعر بتحسن، بعد أيام من دخولها المستشفى في 2 يوليو لإجراء فحوصات طبية.

كوني فرانسيس، التي وُلدت في نيوارك بولاية نيوجيرسي عام 1937، تُعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في الخمسينيات والستينيات، وحققت شهرة عالمية بأغنيات مثل: Who’s Sorry Now?، My Heart Has a Mind of Its Own، Where the Boys Are، وEverybody’s Somebody’s Fool، التي كانت أول أغنية نسائية تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 عام 1960.

وبدأت مسيرتها منذ الطفولة، ووقعت أول عقد تسجيل مع شركة MGM Records عام 1955. وبعد عدة محاولات فاشلة، جاء نجاحها الكبير عام 1958 مع أغنية ?Who’s Sorry Now ، ما فتح لها أبواب الشهرة العالمية.

وتميّزت بقدرتها على الغناء بلغات متعددة، ما ساعدها في تحقيق انتشار دولي، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأفلام السينمائية الناجحة.

وفي السنوات اللاحقة، واجهت فرانسيس سلسلة من المآسي الشخصية والصحية، لكنها واصلت النضال، وأصبحت ناشطة في الدفاع عن قضايا الصحة النفسية وحقوق ضحايا العنف.

يُذكر أن أغنيتها "Pretty Little Baby"، التي أُطلقت عام 1962، شهدت مؤخرًا رواجًا واسعًا على منصة "تيك توك"، ما أعاد الاهتمام بمسيرتها الغنائية الحافلة.