"إرم نيوز" تكشف أسباب غياب منة شلبي عن تكريم الإسكندرية السينمائي

غابت الفنانة منة شلبي عن حضور حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، الذي كان من المُقرر أن يتم تكريمها خلاله.

وفاجأت الفنانة المصرية الجميع بالاعتذار عن عدم الحضور قبل حفل الافتتاح بساعات قليلة، وهو ما عرضها لانتقادات من بعض الإعلاميين المصريين، الذين وصفوا غيابها بـ"غير المُبرر"، علماً بأن انتشار نبأ عدم حضور الفنانة تزامن مع مرور النجوم على السجادة الحمراء، وقبل إعلان تأجيل حفل الختام من قبل إدارة المهرجان.

وكشف مصدر من إدارة المهرجان لـ"إرم نيوز" الأسباب التي حالت دون حضور الفنانة حفل الافتتاح، وترحيله للختام، قائلاً: إن تأخر رحلة الطيران التي كانت تستقلها منة شلبي من العاصمة الألمانية برلين إلى القاهرة، هو السبب الرئيس في غيابها، وليس كما زعم البعض بأنها لا تنوي حضور التكريم.

وأضاف المصدر "تم تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام، يوم السبت المُقبل، ومن المقرر أن تسبقه ندوة نقاشية حول مشوار الفنانة المصرية في السينما، التي ستحضرها الفنانة الجمعة، قبيل تكريمها في اليوم التالي بحفل الختام".

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يذكر أن منة شلبي تواجدت في العاصمة الألمانية برلين، مُنذ أيام قليلة، لتصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "برلين"، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، لكن مصادر أكدت أنه فيلم من إنتاج محمد حفظي وتأليف وإخراج أحمد عبدالله، ومن المُقرر أن يكون فيلماً اجتماعياً إنسانياً، يدعم به المُنتج الأفلام السينمائية المُستقلة، التي تتناسب مع أجواء المهرجانات والفعاليات السينمائية العالمية، إذ يُخطط أن يكون الفيلم المُرشح للمُشاركة بجوائز الأوسكار العام المُقبل، بعد أزمات مُتتالية واجهتها لجنة اختيار الفيلم المصري المُشارك في الأوسكار خلال السنوات الأخيرة.