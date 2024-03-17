السلطات المغربية تحبط تهريب 10 أطنان من المخدرات (صورة)

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية، أفضت إلى توقيف 13 شخصا حاولوا تهريب نحو 10 أطنان من المواد المخدرة.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الشرطة في مدينة أغادير تمكنوا، بالتعاون والتنسيق مع القوات البحرية والدرك، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى إحدى الدول المجاورة.

وأشار البيان إلى أن عملية التحريات الخاصة مكّنت قوات الأمن من رصد قارب صيد تبين فيما بعد أنه مخصص لتنفيذ عملية تهريب دولية للمخدرات، حيث جرى اعتراضه وضبط 10 أطنان و542 من المواد المخدرة، فيما أسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا ارتبطوا بما وصفته مديرية الأمن بـ"النشاط الجرمي".