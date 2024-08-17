قررت وزارة الصحة العراقية إغلاق "مؤقت" لمستشفى الدورة الأهلي جنوبي العاصمة بغداد إلى حين انتهاء التحقيقات بمزاعم تعمدها إخفاء جثة طفلة رضيعة توفيت داخل المستشفى.

وجاء قرار الإغلاق المؤقت بعد أن أبلغ ذوي الطفلة وزارة الصحة بامتناع المستشفى عن منحهم جثة طفلتهم، إلا بعد دفع مبلغ 1.3 مليون دينار عراقي، أي نحو 850 دولار أمريكي، عن كل يوم بقيت فيه الطفلة في المستشفى.

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وبحسب إفادات ذوي الطفلة، فإن المستشفى أخفى عنهم خبر وفاتها مدة يومين متكاملين، بهدف التربح من مبلغ مكوث الطفلة في المستشفى، إذ كان يعتقد ذوو الطفلة بأنها على قيد الحياة.

وأنها تمكث في العناية المركزة من دون إبلاغهم بوفاتها.

وأكدت وزارة الصحة أنها قد شكلت لجنة تحقيق أرسلت أمس الجمعة، إلى المستشفى للتحقيق بمزاعم الأهل حول وفاة الطفلة وإخفاء جثتها.

وأثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع الانتشار غير المسبوق والواسع للمستشفيات الأهلية، تزامنًا مع تدهور الواقع الصحي في المستشفيات الحكومية.