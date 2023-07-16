"بي بي سي" تحذر موظفيها من تداول الأخبار الحساسة

وأشارت "دايلي ميرور" إلى أنه "تم التعرف على اسم الشخص المعني بالفضيحة من قبل زوجته فيكي فليند، التي كشفت الأربعاء، أنه كان يعاني من مشاكل صحية عقلية خطيرة وأنه يتلقى الآن رعاية طبية داخل المستشفى وسيقوم، بالرد على الاتهام بشكل كامل".

وقالت الصحيفة إن "تهديد إدارة القناة البريطانية للموظفين نجح، حيث التزم معظم العاملين بالمحطة الصمت بشأن مواقفهم من قضية إدواردز، ولم يشاركوا آراءهم".

ويقدم إدواردز، منذ 20 عامًا نشرة الأخبار التي تُبث الساعة العاشرة ليلًا، ويعدّ أحد أشهر المذيعين في المملكة المتحدة والأعلى أجرًا في "بي بي سي"، إذ يكسب أكثر من 466 ألف يورو في العام الواحد.

المصدر: صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية