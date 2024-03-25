لماذا اعتذرت الفنانة التونسية يسرا محنوش من الشعب اليمني؟
قدمت الفنانة التونسية يسرا محنوش، اليوم الأحد، اعتذارها للشعب اليمني بسبب تغيير اسم الشاعر اليمني عبد الغفور عبدالله في شارة أغنية جديدة لها تحمل عنوان "إذا ألقى الزمان".
وكتبت محنوش عبر حسابها الرسمي على موقعي "فيسبوك، وتويتر" منشورًا قالت فيه: "أحبابي في جميع أنحاء وطننا العربي الكبير، وأخص بالذكر أحبابي في اليمن السعيد موطن العز والشهامة والكرم، سيتم تغيير اسم الشاعر في فيديو موشح (إذا ألقى الزمان) في أجل أقصاه 24 ساعة إن شاء الله، بعد أن ثبُت أنها من كلمات الشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله، وهذا ليس غريبًا على أهل اليمن أصحاب الذوق الرفيع".
وأضافت: "أقدم له ولكم اعتذارًا عن هذا الخطأ الذي حصل دون قصد، وما تعودت طوال حياتي أن أستولي على حق أي طرف خلال مسيرتي الغنائية" .
وختمت بالقول: "رب ضارة نافعة، فمن خلال هذا الخطأ تعرَّفت على شاعر قيّم، وأيقنت مدى صدق اليمنيين وأمانتهم... حماكم الله ورعاكم، دمتم ودام اليمن السعيد عزيزًا كريمًا أبد الدهر".
جاء ذلك بعد أن أثارت الفنانة التونسية، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بعد نشرها أغنية "إذا ألقى الزمان"، أمس السبت، على منصّة "يوتيوب"، ونسب كلماتها للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي.
وطالب ناشطون يمنيون، الفنانة التونسية يسرا محنوش، بالاعتذار للشاعر اليمني، عبدالغفور عبدالله، مؤلف كلمات الأغنية التي نشرتها، وحفظ حقوقه الأدبية والفكرية.