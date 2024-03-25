لماذا اعتذرت الفنانة التونسية يسرا محنوش من الشعب اليمني؟

قدمت الفنانة التونسية يسرا محنوش، اليوم الأحد، اعتذارها للشعب اليمني بسبب تغيير اسم الشاعر اليمني عبد الغفور عبدالله في شارة أغنية جديدة لها تحمل عنوان "إذا ألقى الزمان".

وكتبت محنوش عبر حسابها الرسمي على موقعي "فيسبوك، وتويتر" منشورًا قالت فيه: "أحبابي في جميع أنحاء وطننا العربي الكبير، وأخص بالذكر أحبابي في اليمن السعيد موطن العز والشهامة والكرم، سيتم تغيير اسم الشاعر في فيديو موشح (إذا ألقى الزمان) في أجل أقصاه 24 ساعة إن شاء الله، بعد أن ثبُت أنها من كلمات الشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله، وهذا ليس غريبًا على أهل اليمن أصحاب الذوق الرفيع".