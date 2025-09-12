زوجة المخرج المصري جمال عبد الحميد تكشف تفاصيل إصابته

أثار المخرج المصري الكبير جمال عبد الحميد حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، إثر تعرضه لإصابة خطيرة في منطقة الرأس، بعد سقوطه على الأرض داخل منزله.

وقد استدعت حالته نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضع لعلاج فوري شمل غرزًا جراحية بلغت 17 غرزة، لوقف النزيف الحاد الناتج عن الجرح.

وأكدت زوجته في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وأنه يستريح في منزله، برغم شعوره ببعض الإرهاق نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وأضافت أن الأطباء طمأنوا الأسرة بعد الانتهاء من الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، وسمحوا له بالخروج من المستشفى دون الحاجة إلى البقاء فيه، مع توصية باستكمال العلاج في المنزل، على أن يُعاود الفحص مجددًا خلال الأسبوع المقبل.

كما أوضحت زوجته تفاصيل الحادث، وقالت إن زوجها تعرض لحالة من الدوار وهو في المنزل، ما أدى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، والتعرض لإصابة مباشرة وقوية في الرأس، نافية الشائعات التي تحدثت عن تعرضه للإصابة خارج المنزل.

ووفق وسائل إعلام مصرية، يُعد جمال عبد الحميد من أبرز صُنّاع الدراما التلفزيونية في مصر، حيث قدم مجموعة من الأعمال التي تحوّلت إلى علامات فارقة في تاريخ الشاشة الصغيرة، من بينها مسلسلات: "أرابيسك"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "يا مسافر وحدك"، "ريا وسكينة"، وغيرها من الأعمال التي خلّدت اسمه بين كبار المخرجين المصريين.