logo
منوعات

زوجة المخرج المصري جمال عبد الحميد تكشف تفاصيل إصابته

زوجة المخرج المصري جمال عبد الحميد تكشف تفاصيل إصابته
المخرج جمال عبد الحميد
مصطفى القياس
مصطفى القياس

أثار المخرج المصري الكبير جمال عبد الحميد حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، إثر تعرضه لإصابة خطيرة في منطقة الرأس، بعد سقوطه على الأرض داخل منزله.

أخبار ذات علاقة

المخرج أحمد الطوخي

وفاة المخرج في التلفزيون المصري أحمد الطوخي

 وقد استدعت حالته نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضع لعلاج فوري شمل غرزًا جراحية بلغت 17 غرزة، لوقف النزيف الحاد الناتج عن الجرح.

وأكدت زوجته في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وأنه يستريح في منزله، برغم شعوره ببعض الإرهاق نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وأضافت أن الأطباء طمأنوا الأسرة بعد الانتهاء من الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، وسمحوا له بالخروج من المستشفى دون الحاجة إلى البقاء فيه، مع توصية باستكمال العلاج في المنزل، على أن يُعاود الفحص مجددًا خلال الأسبوع المقبل.

أخبار ذات علاقة

سامر عمران

تعاطف واسع مع المخرج السوري سامر عمران بعد إصابته بالسرطان

كما أوضحت زوجته تفاصيل الحادث، وقالت إن زوجها تعرض لحالة من الدوار وهو في المنزل، ما أدى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، والتعرض لإصابة مباشرة وقوية في الرأس، نافية الشائعات التي تحدثت عن تعرضه للإصابة خارج المنزل.

ووفق وسائل إعلام مصرية، يُعد جمال عبد الحميد من أبرز صُنّاع الدراما التلفزيونية في مصر، حيث قدم مجموعة من الأعمال التي تحوّلت إلى علامات فارقة في تاريخ الشاشة الصغيرة، من بينها مسلسلات: "أرابيسك"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "يا مسافر وحدك"، "ريا وسكينة"، وغيرها من الأعمال التي خلّدت اسمه بين كبار المخرجين المصريين.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC