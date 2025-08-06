مسارح لبنان تدبّ بالحياة مع حفلات لنجوم الوطن العربي (صور)

تستعيد المسارح اللبنانية نبضها الفني بعد فترة ركود طويلة فرضتها الظروف السياسية والأمنية، في أعقاب التصعيد العسكري والقصف الإسرائيلي المدمّر، الذي تسبب في تعليق معظم الأنشطة الفنية والثقافية.

ويأتي موسم الصيف الجاري مبشّرًا بعودة الزخم الفني، من خلال سلسلة حفلات غنائية ناجحة انطلقت من العاصمة بيروت وامتدت إلى مدن لبنانية أخرى.

ماجدة الرومي تدشّن البداية

كانت الانطلاقة مع السيدة ماجدة الرومي التي دشّنت عودة الحياة الفنية في لبنان بحفلها المهيب في افتتاح مهرجانات "أعياد بيروت" يوم 8 يوليو/تموز الماضي، بعد غياب دام أكثر من 15 عامًا عن إحياء الحفلات الغنائية في بيروت.

وقد حظي الحفل بحضور جماهيري واسع، ولم يكن مجرد عرض موسيقي مبهر، بل كان لحظة وجدانية جامعة أعادت الأمل إلى جمهور أنهكته الحرب المتصاعدة.

نجوم لبنان ودعم عودة الأنشطة الفنية

توالت بعدها الحفلات المحلية، حيث أحيا عدد من نجوم الغناء في لبنان حفلات ناجحة، كان أبرزها حفل الفنان آدم في كازينو لبنان يوم 30 يوليو/تموز الماضي، أعقبه حفل الفنان ملحم زين على المسرح نفسه يوم 2 أغسطس، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأكدت آراء إعلامية محلية أن مشاركة كبار نجوم الغناء في هذه الحفلات أسهمت بشكل كبير في إضفاء طابع لبناني خالص على الموسم الفني، وأعادت بدورها العلاقة الوثيقة بين ريادة الأغنية اللبنانية والمسارح الحية، بعد انقطاع دام شهورًا طويلة.

نجوم الوطن العربي على الطريق

هذا النجاح المتتالي لحفلات نجوم لبنان شجّع العديد من نجوم الغناء العرب على إدراج لبنان ضمن خططهم الفنية لموسم الصيف الحالي، في مؤشر واضح على عودة الثقة إلى الساحة الفنية اللبنانية.

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وحسب صحف محلية، يُرتقب أن يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا في واجهة بيروت البحرية يوم 9 أغسطس/آب، فيما يقدّم الفنان عمرو دياب حفلًا ضخمًا يوم 30 أغسطس/آب الجاري.

كما ينتظر أن يقدّم محمد رمضان عرضًا فنيًا يجمع بين الغناء والاستعراض في ساحة Forum de Beyrouth بتاريخ 23 أغسطس، بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، في حفل يُعد من أضخم حفلات موسم الصيف في لبنان.

ومن الجارة سوريا، تستعد الفنانة أصالة نصري للقاء جمهورها اللبناني في حفل يوم 16 أغسطس/آب، بينما من المتوقع أن يحيي الفنان الشامي حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان صيدا الدولي، ولم يُحدّد موعده بعد، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

كما أحيا الفنان كاظم الساهر حفلين ساحرين في مهرجانات "جبيل الدولية" يومي 1 و2 أغسطس الجاري، وشهدا حضورًا فنيًا وثقافيًا واسعًا، قدّم خلالهما باقة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور، في واحدة من أنجح أمسيات هذا الصيف، وفق تقارير إعلامية.

وينتظر محبو سلطان الطرب جورج وسوف لقاءه المنتظر في حفل يقام يوم 15 أغسطس/آب في كازينو لبنان، بمشاركة الفنان آدم، في ليلة غنائية يُتوقع أن تكون استثنائية بكل المقاييس، تجمع بين الأصالة واللون الطربي اللبناني الأصيل.

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نقابة الموسيقيين ودعم الحفلات

من جهته، أكد فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين اللبنانيين، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن النقابة تبذل أقصى جهودها لدعم عودة الأنشطة الفنية والحفلات الكبرى إلى لبنان، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على تيسير جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بإقامة الحفلات، حرصًا منها على إنعاش الساحة الفنية في هذه المرحلة الحساسة.

كما أوضح بوسعيد أن لبنان يمر بمرحلة انتقالية مهمة تشهد عودة تدريجية للحياة الفنية إلى المسارح الوطنية، معتبرًا أن استضافة كبار نجوم الغناء العرب في حفلات ضخمة يعد عاملًا أساسيًا في إعادة الزخم الفني والثقافي، بما يعزز مكانة لبنان كمحطة ريادية للفن والموسيقى في العالم العربي.