الكشف عن السبب الرئيسي وراء وفاة الشيف آن بوريل

بعد مرور 5 أسابيع على وفاتها المفاجئة، كُشف سبب وفاة الشيف الأمريكية الشهيرة آن بوريل، إحدى أبرز نجمات شبكة "فود نتورك"، والتي رحلت عن عمر 55 عامًا.

ووفقًا لمجلة People، نقلاً عن تقرير الطب الشرعي في مدينة نيويورك، فإن بوريل توفيت نتيجة تسمم حاد بسبب مزيج من مواد الديفينهيدرامين والسيتريزين (وهما مضادان للهيستامين)، إلى جانب الإيثانول (مركب كحولي)، والأمفيتامين، وهو دواء يُستخدم عادة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وأُدرجت الوفاة، رسميًا، على أنها "انتحار"، في حين رفضت عائلتها التعليق على نتائج التقرير.

وكانت فرق الطوارئ قد عثرت على بوريل فاقدة للوعي داخل حمام منزلها يوم 17 يونيو، محاطةً بحوالي 100 قرص دوائي من أنواع مختلفة، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن وثيقة داخلية للشرطة. وتم إعلان وفاتها في المكان.

وفي بيان سابق، وصفت عائلتها الراحلة بأنها "زوجة وأخت وابنة وصديقة محبوبة، لطالما أضاءت ابتسامتها كل غرفة دخلتها، وسيظل دفؤها وروحها حاضرين في قلوب من أحبوها حول العالم".

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والجدير بالذكر، اشتهرت بوريل من خلال برنامج "أسوأ الطهاة في أمريكا"، الذي ساعدت من خلاله الطهاة المبتدئين على تطوير مهاراتهم، كما شاركت في عدد من البرامج الأخرى على قناة "فود نتورك"، من بينها Chopped، وChef Wanted، وFood Network Star، إلى جانب آخر ظهور لها في برنامج House of Knives الذي انطلق في مارس 2025.

وُلدت بوريل في 21 سبتمبر 1969 في نيويورك، ودرست الأدب الإنجليزي والتواصل قبل أن تلتحق بمعهد الطهي الأمريكي، حيث تخرجت العام 1996. عملت في البداية بعدد من المطاعم، ثم انتقلت إلى التدريس، قبل أن تظهر على الشاشة كمساعدة طاهٍ في برنامج "آيرون شيف أمريكا".

وألفت بوريل كتابي طهي، أولهما "اطبخ كنجمة روك" العام 2011، الذي تصدّر قائمة "نيويورك تايمز" لأكثر الكتب مبيعًا، والثاني بعنوان "امتلك مطبخك" العام 2013.