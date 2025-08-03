البحث عن راكبَي طائرة سقطت في البحر قبالة مايوركا الإسبانية

أعلنت قوات الأمن في إسبانيا الأحد أن خدمات الإنقاذ تبحث عن راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين سقطت في البحر مساء السبت قبالة جزيرة مايوركا في البليار.

ووقع الحادث قرابة الساعة 20,00 السبت (18,00 بتوقيت غرينتش) في منطقة قريبة من منارة بورت دي سولير في الجزء الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب بيان مقتضب صادر عن الحرس المدني.

وقال أشخاص شاهدوا الحادث من على متن قارب للشرطة إن الطائرة التي غادرت مطارا في مايوركا قبل ساعتين، تحطمت في البحر، على بعد حوالي 100 متر من الساحل.

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وأكدت تقارير صحافية محلية أن الطائرة كانت تقوم بمناورات جوية قبل الحادث، بحسب "رويترز".

ولا تزال فرق الإنقاذ التي لم تنتشل حتى الآن سوى جزء من حطام الطائرة تبحث عن راكبَيها في المنطقة حيث يبلغ عمق المياه حوالي 30 مترا. ولم تُعرف هوية الراكبَين بعد.