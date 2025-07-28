قتيلان بهجوم قردة على معبد في الهند (فيديو)

قالت السلطات الهندية إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما عندما أصيب حشد بالذعر بعد انقطاع سلك كهربائي خارج معبد في ولاية أوتار براديش بشمالي البلاد.

أخبار ذات علاقة الهند.. رضيع يعض أفعى كوبرا حتى الموت

وقال قاضي المنطقة شاشانك تريباتي إن مجموعة من القرود قفزت على سلك كهربائي خارج معبد أوسانيشوار مهاديف في منطقة بارابانكي؛ ما تسبب في انقطاعه وسقوطه على سقيفة وأثار حالة من الذعر.

وأضاف أن 19 شخصا أصيبوا بعدما صعقهم التيار الكهربائي.

وقال ضابط كبير بالشرطة، طلب عدم نشر اسمه، "قتل شخصان اليوم في حادث أشبه بالتدافع (في المعبد) في ساعة مبكرة من الصباح".

وذكر كبير المسؤولين الطبيين في المنطقة أن الحادث وقع حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت غرينتش أمس الأحد)، عندما لامس بعض الأشخاص في المعبد السلك الكهربائي؛ ما تسبب في حالة من الذعر، بحسب رويترز.

وتعد الحوادث التي تقع وسط الحشود الكبيرة أمرا شائعا في التجمعات الدينية بالهند، وغالبا ما تعزى إلى سوء إدارة الحشود.

فقد لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم في تدافع خلال مهرجان في براياجراج بولاية أوتار براديش في يناير كانون الثاني عندما احتشد عشرات الملايين لخوض مياه نهر مقدس.

كما لقي ستة حتفهم أمس الأحد في تدافع في هاريدوار بولاية أوتار كاند المجاورة لدى تجمع حشد كبير في معبد مانسا ديفي.