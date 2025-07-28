السلطات فتحت تحقيقا.. إطلاق 72 كوبرا يثير الفزع في ليبيا (صور)

تسببت حادثة إطلاق جمعية محلية في ليبيا 72 أفعى سامة من نوع كوبرا في محمية وادي الناقة قرب درنة بفزع شعبي، ما استدعى فتح تحقيق في القضية.

وأعلن جهاز فرع الشرطة الزراعية في درنة شرقي ليبيا، الاثنين، التحقيق مع رئيس منظمة "الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية"، على خلفية إطلاق أفاعي الكوبرا في وادي الناقة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على "فيسبوك" أن التحقيق جاء "بخصوص عملية إطلاق 72 أفعى تحت إشراف منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية".

# متابعات بنائآ على تعليمات سيادة المستشار المحترم المحامي العام بمحكمة أستئناف درنه وتعليمات السيد اللواء عبد القادر... Posted by ‎جهاز فرع الشرطة الزراعية درنة‎ on Monday, July 28, 2025

وأرجعت المنظمة إطلاق الأفاعي في محمية وادي الناقة، الواقعة ضمن أودية مهجورة تبعد نحو 8 كيلومترات فقط عن أقرب تجمع سكاني، إلى أنها "خطوة بيئية مدروسة تهدف إلى استعادة التوازن الطبيعي".

وأوضحت في بيان أن "الأفاعي جرى جمعها من مناطق متفرقة في الجبل الأخضر، بعد أن بدأت تتسلل إلى حظائر الحيوانات وتخل بتوازن النظام البيئي المحلي".

وأشارت المنظمة إلى أن "اختيار الكوبرا تحديدًا جاء لدورها الحيوي في المنظومة البيئية، فهي تتغذى على الجرذان، التي شهدت انتشارًا مقلقًا في الأشهر الماضية. كما أنها تسهم في الحد من تكاثر الضفدع الغازي (الألجوم)، الذي بدأ يربك البيئة المحلية بتوسعه غير المنضبط".

لكن هذه المسوغات لم تقنع بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، الذين انتقدوا ما حدث.