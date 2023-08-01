آخر ظهور لنجل الفنان حسن يوسف قبل وفاته غرقا (صور)
نشرت وسائل إعلام مصرية، آخر صور للشاب عبدالله نجل الفنان حسن يوسف قبل وفاته غرقا، أثناء سباحته في إحدى قرى الساحل الشمالي.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بأن الصور الجديدة المتداولة، هي آخر صور ظهر فيها الشاب عبدالله قبل وفاته، التي صدمت الشارع المصري.
وعثر على جثة الشاب عبدالله، بعدما كان يسبح بشاطئ في إحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، قبل أن يتم انتشاله فاقدا للوعي، لكنه وصل إلى المستشفى متوفيا.
وأكدت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نهال عنبر، أن الأطباء حاولوا إنعاش الشاب لكن دون جدوى.
وتتصدر وفاة الشاب عبدالله (35 عاما) حديث الشارع المصري، وهو الابن الأصغر للفنانين الشهيرين حسن يوسف وشمس البارودي.
ودرس الراحل الطيران في أوكرانيا، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام، ولم يدخل الوسط الفني.