آخر ظهور لنجل الفنان حسن يوسف قبل وفاته غرقا (صور)

وعثر على جثة الشاب عبدالله، بعدما كان يسبح بشاطئ في إحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، قبل أن يتم انتشاله فاقدا للوعي، لكنه وصل إلى المستشفى متوفيا.

وأكدت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نهال عنبر، أن الأطباء حاولوا إنعاش الشاب لكن دون جدوى.