بعد زلزال الحوز.. ما مصير المنازل الآيلة للسقوط في المغرب؟

أعاد زلزال الحوز، الذي بلغ مداه مدنا مغربية عديدة، طرح مشكلة المنازل الآيلة للسقوط إلى الواجهة في المغرب.

وفاقم الزلزال "الوضعية الهشة" للعمران العتيق في المغرب، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار وما يرافقه من انهيارات للمنازل المتواجدة في العديد من الأحياء وداخل أسوار المدن القديمة.

وتتسم هذه المباني بكونها قديمة من حيث الهندسة وطبيعة المواد المستخدمة، وتعود لحقبة الستينات والسبعينات، وتقع في أغلب الأحيان في المدن القديمة التي تتسم بكثافة سكانية.