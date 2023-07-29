علماء يكتشفون كائنا يعيش منذ 66 مليون عام

أثار أكثر المخلوقات غموضا قنديل البحر "Turritopsis dohrnii"، حيرة علماء الأحياء في محطة علم الحيوان في نابولي، بعد اكتشافهم بأنه يمكن أن يعيش ملايين السنين.

ووفق مجلة The Biologist، فان هذا الكائن يمكن أن يعيش حوالي 66 مليون سنة وهو عائم في المحيطات.

وبحسب علماء، فان هذا النوع من قنديل البحر الذي يعيش قبل انقراض الديناصورات يشيخ بالاتجاه المعاكس، أي أنه عندما يتقدم في العمر، يرجع هذا القنديل إلى مرحلة الزوائد اللحمية، ليبتلع مجساته ويتحول إلى مجموعة من الخلايا ليعود بعدها للنمو من نقطة الصفر.

وقد اكتشف علماء الأحياء أن هذا المخلوق الغريب يمكنه العودة إلى "مرحلة الطفولة" حوالي عشر مرات في العام الواحد.