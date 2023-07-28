أوكرانيون يقطعون علاقاتهم باللغة الروسية

بدأ أوكرانيون بعد الحرب التي شنتها موسكو على بلادهم قطع علاقتهم باللغة والثقافة الروسية.

فمن إعادة تدوير كتب الأدب الروسي، وتغيير أسماء شوارع تحمل دلالات روسية، وتبديل مسميات أطباق في قوائم المطاعم، إلى التوقف عن بث أغانٍ روسية كان تحظى بشعبية طويلة في أوكرانيا.

تقول أستاذة علم اللغة المشاركة في معهد "إيغور سيكورسكي" للفنون التطبيقية في كييف إيرينا بوبيدا: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، أصبح من المستحيل التحدث بالروسية لأنها لغة العدو، الروسية غدت علامة الألم والمأساة".

وأضافت بوبيدا أن "اللغة لا تتعلق فقط بالتواصل، بل تتعلق أيضًا بوضع الذات، فاللغة هي من أنا؟".

بدوره، يوضح المؤلف الأوكراني أندريه كوركوف، الذي يكتب الروايات باللغة الروسية فقط، إنه بعد الحرب، شعر "بالألم" عند الكتابة لأنه كان يشعر بالخجل الشديد من روسيا، مضيفًا أن "روسيا كانت تدمر نفسها، وتدمر ثقافة اللغة الروسية في جميع أنحاء العالم".

وتصاعد رفض اللغة الروسية، في العام 2014، بعد أن غزت روسيا شبه جزيرة القرم، وأثارت حربًا في شرق أوكرانيا، لكن رفضًا أوسع ومتسارعًا للغة كان أحد الإخفاقات الرئيسة لحرب بوتين، العام 2022، الأمر الذي أدى إلى كسر حجر الأساس لأوكرانيا، وتاريخ روسيا المشترك.

فيما تجمع حوالي 15 طالبًا من مختلف الأعمار حول طاولة في مركز ثقافي في خاركيف لحضور فصلهم الأسبوعي في اللغة الأوكرانية، في أوائل شهر تموز/يوليو.

من جانبها، تعتقد أوكسانا تورتيهينا (43 عامًا)، وهي مدرسة مساعدة بدأت في تلقي دروس الأوكرانية بعد الحرب "أن "اللغة الروسية ليس لها مستقبل في خاركيف"، مضيفة: "ليست هناك حاجة لحظر اللغة الروسية، دعوا الناس يتخلون عنها تدريجيًا، شيئًا فشيئًا".

وتصف أوكسانا فصلها الدراسي بأنه "الأكرنة اللطيفة"، إنه واحد من 50 ناديًا ناطقًا أسبوعيًا في أكثر من 20 مدينة في أوكرانيا، كجزء من مشروع "Yedini"، وهي منظمة غير ربحية تنظم دروسًا في اللغة مجانًا.

وكان على السبورة 4 جمل في مزيج من الأوكرانية والروسية لتمرين لمكافحة ميل الطلاب إلى استخدام "الألفاظ الروسية" عند التحدث باللغة الأوكرانية.

وخاركيف مدينة حدودية ومركز تجاري تم استيعابها بشكل منهجي في مجال نفوذ روسيا، وكانت مهدًا للكتاب الأوكرانيين المخربين.

وترى تيتيانا بيليبتشوك، أمينة متحف خاركيف الأدبي، والتي درست الاضطرابات اللغوية في أوكرانيا أن "عمليات الترويس هذه زحفت، ولكن مع كل جيل جديد، سقط شيء فُرض علينا، وتم تشكيل شيء خاص بنا".

وتؤكد بيليبتشوك أن "خاركيف ستصبح في النهاية أكثر نطقًا بالأوكرانية. بمجرد أن بدأت القنابل تسقط على خاركيف ، أدرك العديد من السكان أن اللغة هي دفاعنا وذاتيتنا".

بالنسبة للعديد من الأوكرانيين، تعد قضايا اللغة والهوية مؤلمة عاطفيًا، ولا يمكنهم التخلي عن اللغة الروسية بين عشية وضحاها.

ولا يزال الأوكرانيون يستخدمون اللغة الروسية في الحياة اليومية، في كييف، يتحدث بعض الشباب المقيمين باللغة الروسية في حانات ومطاعم العاصمة، وكذلك يتحدث العديد من الجنود الأوكرانيين الموجودين في الخطوط الأمامية باللغة الروسية أيضًا.

وفيما ينشر الأوكرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الأوكرانية، ويستخدمون اللغة في الأماكن العامة، يعترف الكثيرون بأنهم ما زالوا يتحدثون الروسية في المنزل.

وتعد اللغة الروسية المستقبلية في أوكرانيا سؤالًا شاقًا لما يقرب من 30 % من الأوكرانيين الذين يتحدثون بها كلغة أولى.

وبعد حرب العام الماضي، تسبب تدفق اللاجئين الناطقين بالروسية إلى غرب أوكرانيا في حدوث توترات، حيث رفض أصحاب العقارات المشتبه بهم تأجير شقق لهم.

وفي حزيران/ يونيو، اعتمد البرلمان الأوكراني مشروع قانون مثير للانقسام يحظر استيراد الأدب من روسيا وبيلاروسيا، فيما رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التوقيع عليه.

وقال زيلينسكي آنذاك إن المشروع ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الأقليات، لكنه اقترح جعل اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية الثانية في أوكرانيا.