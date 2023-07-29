بيع لوحات "الخنزير الرسام" بأكثر من مليون دولار

بيعت مجموعة من لوحات الخنزير الرسام "بيغكاسو" بأكثر من مليون دولار، وفق موقع pravilamag.ru.

الخنزير الملقب بـ"منقذ الطبيعة" تعود حكايته إلى العام 2016 عندما وجدته الناشطة في حقوق الحيوان جوان ليفسون وحيدا في حظيرة مهجورة، وقد التهم كل شيء من حوله باستثناء أوراق وأداوت الرسم.

هذه الحادثة لم تشجع ليفسون على أن تعتني بهذا الخنزير فحسب، وإنما دفعتها لتعليمه الرسم لقاء مكافأته بقطوف العنب.

الخنزير "بيغكاسو" ليس مجرد رسام عادي وفق ليفسون، وإنما يبتكر أشكال قلوب وأرقام وحروف، وهو ما يزيد من الإعجاب بهذا الرسام الذي تقدر قيمة لوحة واحدة من لوحاته حاليا بـ 26 ألف دولار.