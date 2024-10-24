بعد ربع قرن.. ممثل مصري يكشف سبب اعتذاره عن دور لأحمد السقا

كشف الممثل المصري أيمن القيسوني أنه اعتذر عن دور "أدريانو" في فيلم "همام في أمستردام"، قبل أن يؤديه الفنان أحمد السقا، على الرغم من مرور ربع قرن على عرضه.

وأوضح القيسوني أن سبب الاعتذار كان تفرغه وقتها لتحضير شهادة الماجستير، مؤكداً أنه بعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائية والنجاح الكبير الذي حققة، شعر بالندم الكبير، حتى أنه فكر في أن يترك استكمال دراسة الماجستير، بسبب هذا القرار الذي "لم يكن صائباً" في ذلك الوقت.

وقال القيسوني خلال استضافته في بودكاست محلي، أنه ومُنذ ذلك الحين أصبحت لديه قناعة كبيرة بما يُقدمه من أدوار تمثيلية، حيث أشار إلى أنه كان من المُقرر أن يُشارك بأحد الأدوار الصغيرة بمسلسل درامي مصري عُرض مُنذ عامين، وفوجئ بأنه تم تحويله لدور آخر أكبر ورئيسي من ضمن أحداث المسلسل.

يُشار إلى أن أيمن القيسوني واحدٌ من أبرز الأسماء التي لمعت بالمُشاركات التمثيلية في الكليبات الغنائية مع أشهر نجمات الوطن العربي، أبرزها كان في بداية مشواره مع "أصالة"، بظهوره كموديل بكليب "يمين الله"، وأنغام التي شاركها في كليبي "سيدي وصالك" و"أهي جت".

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والجدير بالذكر أن مسلسل "درجة درجة" هو آخر أعمال أيمن القيسوني الدرامية، والذي جرى عرضه خلال عام 2024 الجاري، أما بموسم دراما رمضان، فكان مُسلسل "يوتيرن" هو آخر أعماله، والذي جرى عرضه قبل عامين.

وكانت نسرين زريق زوجة أيمن القيسوني، صرحت وقت عرض مُسلسل "يوتيرن"، الذي شارك زوجها في بطولته، بأنها منعت أبناءها من مُشاهدته، بسبب طبيعة المسلسل التي لا تناسب من هم تحت الـ 16 عاماً.

ويُذكر أن فيلم "همام في أمستردام" الذي عرض عام 1999، من بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، طارق عبدالعزيز، محمود البزاوي، موناليزا، أيمن الشيوي، وآخرين. والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، رفيق درب نجاحات هنيدي في السينما بأكثر من عمل.