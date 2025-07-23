بعد 22 عاماً.. نجوم "Freakier Friday" يحتفلون بإطلاق جزئه الثاني (فيديو)

وسط أجواء احتفالية صاخبة، احتضن مسرح El Capitan في لوس أنجلوس العرض العالمي الأول لفيلم Freakier Friday، إذ سطعت النجمة ليندسي لوهان من جديد إلى جانب الممثلة القديرة جيمي لي كيرتس، في لقاء طال انتظاره منذ نجاح الجزء الأول قبل أكثر من 20 عاماً.

الحفل لم يكن مجرد عرض سينمائي، بل مناسبة عاطفية جمعت وجوهاً مألوفة من فيلم The Parent Trap، إذ حضرت إلين هندريكس وليزا آن والتر لتحتفيا برفقة لوهان، في لحظة أعادت الحنين لجيل كامل من محبّي أفلام العائلة.

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وقدمت فرقة The Red Hot Band، والدي جي Randroid، عروضاً تفاعلية، بينما ألهبت فرقة Pink Slip الخيالية، التي ظهرت في الفيلم، الحضور بعرض حي، قبل أن تتساقط القصاصات الفضية معلنةً دخول أبطال الفيلم على السجادة الحمراء.

وشهد الاحتفال حضور نجوم من مختلف الأعمار، من بينهم تشاد مايكل موراي، وجوليا بوترز، وصوفيا هامونز، وماني جاسينتو، ومايترِيي راماكريشنان، وروزاليند تشاو، وفانيسا باير، وكريستينا فيدال ميتشيل، إلى جانب الإعلامية ليلي إستيفان وابنتها لينا لواسيس. وظهرت سارة رومر برفقة زوجها تشاد مايكل موراي وطفليهما للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرات.

يُذكر أن Freakier Friday تتمّة لفيلم Freaky Friday (2003)، الذي شهد تبادل أجساد بين أم وابنتها بطريقة كوميدية، وتُعيد جيمي لي كيرتس وليندسي لوهان تأدية دوريهما: "تيس" و"آنا كولمان".

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وفي هذا الجزء، نجد أن "آنا" أصبحت أماً، وتستعد لدخول حياة زوجية جديدة، ما يفتح الباب أمام فوضى جديدة حين يحدث تبادل آخر غير متوقع في الأجساد.

الفيلم من إخراج نيشا جاناترا، وإنتاج كريستين بور وأندرو غَن، بينما شاركت جيمي لي كيرتس في الإنتاج التنفيذي إلى جانب ناثان كيلي، آن ماري سانديرلين، وليندسي لوهان.

ومن المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 8 أغسطس 2025.