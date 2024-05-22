الأمن المصري يلقي القبض على مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد

ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد، بعد ضبطه خلال محاولة تهريب مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية.

وضبطت سلطات مطار القاهرة مصمم الأزياء أثناء تفتيشه قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول.

وعثر بحوزة سعد على 55 ألف دولار أمريكي، أخفى جزءاً منها في ملابسه والجزء الآخر داخل حقيبته، وتم التحفظ عليه واستدعاء مباحث الأموال العامة.

واقتادت الشرطة إسلام سعد إلى قسم "النزهة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، ثم تم تحويله إلى النيابة العامة، التي بدورها أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه مصري، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة.

وإسلام سعد أحد أشهر مصممي الأزياء في مصر؛ إذ يرتدي من تصميماته العديد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة في مصر.