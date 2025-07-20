عندما يرفض الطفل النوم في سريره.. ماذا تفعل؟

يُعد خروج الأطفال من السرير مرحلة طبيعية ومهمة في نموهم، حيث تبدأ لديهم الرغبة في استكشاف العالم من حولهم والحركة بحرية أكبر.

ومع ذلك، قد يشكل هذا الأمر تحدياً للآباء، خاصة خلال فترة النوم، حيث يحتاج الطفل إلى الشعور بالأمان والراحة لضمان نوم هادئ ومنتظم.

وفهم الأسباب التي تدفع الأطفال للقيام من السرير، وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة، يمكن أن يسهم في خلق بيئة نوم أفضل تساعد الطفل على النمو الصحي والنوم الهادئ.

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وأحيانًا يصرخ الأطفال أو ينهضون من فراشهم لأنهم يحتاجون حقًا إلى الاهتمام، على سبيل المثال، قد يحتاج طفلك إلى الذهاب إلى الحمام، أو قد يكون هناك عنكبوت على الحائط.

وأحيانًا يكون النداء أو النهوض من السرير جزءًا طبيعيًا من النمو، على سبيل المثال قد يكون لدى الأطفال ما يلي:

ممارسة مهارة جديدة مثل التسلق من السرير

لقد أصيبوا بالقلق الانفصالي منذ حوالي 6-7 أشهر ويريدون أن يكونوا معك وقت النوم

يشعرون بالقلق أثناء مرورهم بمرحلة نمو سريعة.

أحيانًا يصرخ الأطفال أو ينهضون من فراشهم لأنهم يجدون صعوبة في العودة إلى روتين نومهم بعد مرض أو عطلة.

ماذا تفعل؟

يُعدّ روتين وقت النوم أهمّ جزء في مساعدة الأطفال الصغار على النوم والهدوء. فهو يُساعد الرضّع والأطفال على إدراك أنّ وقت النوم قد حان، كما يُساعدهم على الهدوء.

يتضمن الروتين الأساسي ما يلي:

القيام الأشياء المهدئة ذاتها في الوقت نفسه كل ليلة قبل النوم

تجنب اللعب بصوت عالٍ أو صاخب قبل النوم

تجنب الأنشطة المرتبطة بالشاشات في الساعة التي تسبق موعد النوم - أي تجنب مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو وما إلى ذلك.

التعامل مع النداء والخروج من السرير

حتى مع اتباع روتين نوم جيد، قد تجد طفلك لا يزال ينادي أو ينهض من سريره. إذا كنت تهدف إلى مساعدة طفلك على تعلم الهدوء دون نداء أو مغادرة سريره، فعليك أن تكون متسقًا في الاستجابة لهذا السلوك.

إذا نادى طفلك، يمكنك معاودة الاتصال به لفترة وجيزة لطمأنته بأنك قريب منه. ولكن إذا كنت متأكدًا من أن طفلك لديه كل ما يحتاجه، فلا بأس من عدم الدخول.

إذا نهض طفلك من سريره، يمكنك قول شيء مثل: "حان وقت النوم. من فضلك ابق في سريرك". ثم أعيدي طفلكِ إلى سريره بهدوء، دون كلام أو توبيخ. كرّري ذلك حتى يعتاد على النوم.

بعض الأطفال يخرجون من غرف نومهم مرارًا وتكرارًا. إذا شعرتِ أن إعادة طفلكِ إلى غرفة النوم مرارًا وتكرارًا لا تُجدي نفعًا، يُمكنكِ وضع حاجز للأطفال.

إذا استمر طفلكِ بالخروج، يُمكنكِ قول: "إذا لم تبقَ في السرير، فسأغلق الحاجز وأفتحه مجددًا عندما تكونين في السرير. هل ترغبين في فرصةٍ أخرى؟" ثم أغلقي الحاجز إذا لم يبقَ في السرير.