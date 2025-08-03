"تاونسايزينغ".. هل السفر إلى المدن الصغيرة مفتاح الراحة النفسية؟

في ظل الضجيج والضغوط المتزايدة في عام 2025، برزت صيحة سفر جديدة تُعرف بـ"تاونسايزينغ" (Townsizing)، وهي ببساطة توجه المسافرين لزيارة البلدات الصغيرة بدلاً من المدن الكبيرة المزدحمة.

تقول Laura Lindsay، اختصاصية الاتجاهات العالمية في Skyscanner: "الناس يبحثون عن الهدوء والحميمية، وتاونسايزينغ يتيح لهم ذلك عبر تجربة السفر بوتيرة أبطأ واكتشاف الجمال البسيط لحياة المدن الصغيرة".

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وبحسب تقرير اتجاهات السفر لعام 2025 من Priceline، فإن 67% من الشباب يرون العطلة فرصة لتحقيق "حلم البلدة الصغيرة"، ما يعكس توجهاً عاطفياً نحو البساطة والتواصل الإنساني.

وتوضح المدونة Isabel Leong أنّ هذا النمط من السفر ليس لتكديس التجارب، بل لتذوق اللحظات اليومية بهدوء، كتناول وجبة في مطعم محلي أو التجول في سوق مزارعين.

Stephen Lee، اختصاصي السفر الأوروبي، يرى أنّ الابتعاد عن الزحام يمنح المسافرين لمحة أكثر واقعية عن نمط الحياة المحلي. وتضيف Katlyn Svendsen من Travel South Dakota أن زيارة مدن مثل Hill City أو Spearfish تمنح الزائر تجربة أصيلة مع الطبيعة والفنون المحلية.

لكن مثل هذا النوع من الرحلات قد يواجه صعوبات في الوصول أو ندرة أماكن الإقامة، كما تنبّه Lindsay، إلا أن التخطيط المسبق يساعد على تذليل هذه العقبات.

في النهاية، تصف Svendsen هذا التوجّه بأنه "تحوّل في أسلوب الحياة" يعكس رغبة متزايدة في السفر الهادف، ودعم المجتمعات الصغيرة، وإعادة التواصل مع الذات.