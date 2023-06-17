المغرب.. انطلاق مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة هالة صدقي والممثل خالد الصاوي من مصر، والممثلة فاطمة هراندي "راوية" والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج التونسي رضا الباهي.

وعرض بعد الحفل فيلم "البراق" الذي كان أول عمل روائي طويل للمخرج المغربي محمد مفتكر وأعاد عملية المونتاج ليظهر الفيلم برؤية جديدة بعد نحو 13 عاما من إنتاجه.

وبجانب المنافسات الرسمية يعرض المهرجان 21 فيلما ضمن (البانوراما العربية) من أبرزها الفيلم السوري "الحكيم" للفنان دريد لحام، والفيلم التونسي "زهرة حلب" للفنانة هند صبري، والفيلم المصري "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

كما يعرض ضمن (البانوراما المغربية) 12 فيلما من بينها الوثائقي "مدرسة الأمل" للمخرج محمد العبودي، والروائي "طفح الكيل" للمخرج محسن البصري.