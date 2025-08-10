تفاصيل الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقات الدورة العاشرة من المهرجان، التي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025 في مدينة شرم الشيخ.

وأكد أن المشاركة في المهرجان ستتم من خلال استمارة رسمية يتم طرحها للراغبين في الترشح من مختلف دول العالم.

وتشمل مسابقات الدورة العاشرة 4 محاور رئيسة، هي مسابقة العروض الكبرى، مسابقة المونودراما، مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، مسابقة الطفل والنشء.

ومن المفترض أن يستقبل المهرجان استمارات طلب المشاركة كافة حتى 10 سبتمبر المقبل، وبعدها سيتم التواصل مع المشاركين بشكل رسمي.

ويعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016 وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، إذ يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي. وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خريطة المسرح العربي.