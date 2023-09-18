المقابر الجماعية.. مصير ضحايا درنة الذي يهدد الناجين

الكارثة لم تنته بعد.. هذا لسان حال درنة الليبية المنكوبة جراء الإعصار الذي ضرب المنطقة قبل أسبوع، وأدى حتى الآن إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفا ونزوح نحو 30 ألفا من السكان.

المقابر الجماعية، التي أصبحت مصير عشرات الجثث في درنة، تصدرت المشهد المأساوي مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى ناشدت السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية.