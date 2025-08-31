عمرها نصف قرن.. إزالة حديقة أم كلثوم في القاهرة (صورة)

أثارت تصريحات بشأن أعمال إزالة "حديقة أم كلثوم" في حي "المنيل" بالعاصمة المصرية القاهرة، جدلًا واسعًا بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة القاهرة، لوسائل إعلام مصرية، أن أعمال إزالة "حديقة أم كلثوم" تأتي ضمن أعمال تطوير يشهدها أحد الشوارع، حيث سيتم إنشاء مدينة طبية عالمية مكان الحديقة.

وأشارت المصادر إلى أن أعمال التطوير شملت إزالة "نادي قضاة النيابة الإدارية" و"المسرح العالمي" و"حديقة أم كلثوم"، في حين سيتم الإبقاء على "كلية الخدمة الاجتماعية".

ولفتت المصادر إلى أن ثمة إزالات ستطول كافة المنشآت والمباني الموجودة في نطاق الشارع قيد التطور في "المنيل".

ويعود إنشاء "حديقة أم كلثوم" إلى عام 1977 بعمر يناهز قرابة نصف قرن من الزمن، ما يجعلها واحدة من الأماكن التاريخية المرتبطة باسم أم كلثوم.