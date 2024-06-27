بعد تعذيب وحشي.. وفاة مأساوية لطفلة ليبية

شهدت مدينة طبرق الليبية، الأربعاء، حادثة مؤلمة أثارت حالة عارمة من الغضب والحزن بين الليبيين، بعد إعلان وفاة طفلة تم تعذيبها بوحشية وقسوة حتى فارقت الحياة.

وذكرت مصادر ووسائل إعلام ليبية أن الطفلة أسيل طارق المبروك، وتبلغ من العمر 6 سنوات، توفيت في مستشفى طبرق متأثرة بتعذيب قاس تعرّضت له من زوجة أبيها.

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي، الذي اعتمد على الكشف الطبي الظاهري، أن الوفاة نجمت عن الضرب في أجزاء ومناطق متفرقة من الجسم، تحديداً في الرأس والوجه".

وأوضح التقرير، أن "منطقة الصدر والفخذين تضمنت آثار كدمات وضرب بأداة صلبة، ومنطقة الظهر بها آثار ضرب بأداة معدنية ساحنة، إضافة لكسر قطعي كلي في الساعد الأيمن".

وأشار التقرير، الذي تم تداوله عبر منصات التواصل، إلى "وجود آثار اختناق ونقص للأكسجين في الجسم، وصدمة عصبية أدت إلى حدوث الوفاة"، مؤكداً إصدار تقرير نهائي بالصفة التشريحية.