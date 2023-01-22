إعلان تشويقي "غامض" يغزو هواتف وشوارع السعوديين.. فما قصة "الكل يدري إلا أنت"؟

وعلق خبير العلاقات العامة والإعلان، خالد الشنانة، على الإعلان بالقول: "#الكل_يدري_إلا_أنت ، أحد أول مقاييس نجاح الحملة شد الانتباه، نجحوا في ذلك، ما يساعد في نجاحها، رغم أن استعانتهم بالمؤثرين للتعزيز كانت واضحة بشكل كبير".