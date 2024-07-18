انتهت مطاردة بين فتيان في مدينة الخبر السعودية، بشكل مأساوي بعدما قضى فيها شاب في مقتبل العمر خلال فراره من اثنين آخرين طارداه فجأة قبل أن ينتهي بهما الحال في السجن.

ووثق مقطع فيديو صوَّرته كاميرا مراقبة، فتى يسير بشكل اعتيادي على رصيف طريق سيارات سريع، قبل أن يهرب عندما لاحظ وجود اثنين آخرين يركضان نحوه، لتصدمه سيارة لحظة عبوره الطريق.

وقالت شرطة محافظة الخبر، اليوم الخميس، في بيان، إنها باشرت حادثة وفاة شخص، بعد تعرضه للصدم، أثناء ملاحقة شخصين له؛ حيث جرى القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط سيل من عبارات التعاطف مع الفتى الراحل الذي ترك على الأرض دون إسعاف من قبل مطارديه كما بدا في الصورة.

ولم يتضح بعد سبب المطاردة، وما إذا كان يرتبط بخلاف بين الطرفين، كما لم تتضح جنسية الأشخاص الثلاثة الذين يظهر بينهم، الضحية وأحد مطارديه بعمر الفتيان، بينما بدا الثالث أكبر سنًّا.