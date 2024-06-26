عدة أشخاص قد يكونون "متورطين" في وفاة ماثيو بيري

تعتقد الشرطة أنه يجب توجيه الاتهام إلى "عدة أشخاص" فيما يتعلق بالوفاة المفاجئة للممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري في أكتوبر الماضي، كما ذكرت مجلة People.

ووفقًا لأحد المطلعين على القضية، من المتوقع أن ينتهي التحقيق الفدرالي في وفاة بيري قريبًا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لعدد من الأشخاص أم لا.

وكانت الظروف المحيطة بوفاة بيري موضوع تدقيق مكثف في الفترة الماضية، بعد أن كشف تقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن الممثل البالغ من العمر 54 عامًا توفي متأثرًا بـ"الآثار الحادة للكيتامين"، كما أدرج التقرير الغرق ومرض الشريان التاجي والبوبرينورفين، وهو عقار أفيوني، كعوامل مساهمة في وفاة نجم مسلسل "فرندز" المفاجئة.