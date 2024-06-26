عدة أشخاص قد يكونون "متورطين" في وفاة ماثيو بيري
تعتقد الشرطة أنه يجب توجيه الاتهام إلى "عدة أشخاص" فيما يتعلق بالوفاة المفاجئة للممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري في أكتوبر الماضي، كما ذكرت مجلة People.
ووفقًا لأحد المطلعين على القضية، من المتوقع أن ينتهي التحقيق الفدرالي في وفاة بيري قريبًا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لعدد من الأشخاص أم لا.
وكانت الظروف المحيطة بوفاة بيري موضوع تدقيق مكثف في الفترة الماضية، بعد أن كشف تقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن الممثل البالغ من العمر 54 عامًا توفي متأثرًا بـ"الآثار الحادة للكيتامين"، كما أدرج التقرير الغرق ومرض الشريان التاجي والبوبرينورفين، وهو عقار أفيوني، كعوامل مساهمة في وفاة نجم مسلسل "فرندز" المفاجئة.
وكان بيري صريحًا بشأن استخدامه للكيتامين في مذكراته لعام 2022، بعنوان "الأصدقاء، العشاق، والشيء الكبير الرهيب". ووصف تجربته مع الدواء بأنها جعلته يشعر وكأنه "يموت".
تكتم السلطات على الاتهامات المحتملة
وأكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس في يناير الماضي، أن التحقيق في وفاة بيري قد اكتمل. ومع ذلك، ذكر موقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير في شهر مايو الماضي، أن السلطات الفدرالية كانت تتعمق في قضية استخدام بيري للكيتامين. فيما أكدت مصادر أن فنانة هولوديية شهيرة قد تكون متورطة في تزويده بالمادة الخطيرة.
وتركت وفاة بيري "غير المتوقعة" العديد من الأسئلة دون إجابة، وافترض أحد الأطباء في حديثه إلى موقع Page Six أن القصة قد تكون معقدة أكثر من ذلك، قائلًا "هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة حول هذه القضية".