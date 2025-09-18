دبلوماسية الأظافر.. أصابع أميرة اليابان تجذب الأنظار في زيارة رسمية (صور)

خطفت أصابع أميرة من العائلة الإمبراطورية اليابانية، الأنظار خلال رسمية لها إلى تركيا بعدما طلت أظافرها برسم وألوان العلم التركي.

وتزور الأميرة أكيكو ميكاسا، تركيا، بهدف الاطلاع على نتائج تنقيب أثري يقوم به فريق ياباني تركي مشترك في أحد المواقع، ويستعد لبدء مشروع تنقيب جديد في موقع تركي آخر.

لكن أظافر الأميرة اليابانية جذبت اهتمام وسائل الإعلام المحلية، والكثير من المدونين الأتراك، لا سيما النساء، أكثر من موضوع الزيارة والحاضرين فيها.

واجتاحت صور أظافر الأميرة مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مع سيل من التعليقات التي يبدي أصحابها إعجابهم بمبادرة الأميرة.

أخبار ذات علاقة أول ذكر بالعائلة الإمبراطورية اليابانية يصل لسن الرشد منذ 40 عاماً

ووصف البعض رسم الأميرة العلم التركي وعلم بلادها على أظافرها، بأنها دبلوماسية الأظافر، وقال آخرون إنها خطوة بسيطة للتعبير على الصداقة العميقة، وأبدت شابات رغبتهن في تقليد التجربة.

والأميرة ميكاسا من مواليد العام 1981، وتحمل الدكتوراه في تاريخ الفن الياباني في جامعة أكسفورد، وتعمل محاضرةً جامعية وباحثة في مجال الآثار.