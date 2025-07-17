أجواء خيالية.. المغربية "ديجي مها" تصدم متابعيها بحفل طلاقها (فيديو)

بالزغاريد والغناء والرقص، وفي أجواء من الفرح والترف، صدمت الفنانة المغربية المشهورة "ديجي مها" جمهورها ومتابعيها بالكشف عن حفل طلاق من زوجها الثاني أقامته مؤخرًا.

⁨وسيطر اللون الأسود على أجواء حفل الطلاق، بداية من الفستان الذي أطلت به "ديجي مها"، مرورًا بالكعكة الضخمة، وصولًا إلى الديكورات والزينة، والذي قالت إنها اختارته للتعبير عن القوة والواقعية.

وأقيم الحفل على أنغام أغنية "أخيرًا اتجرأت" للمغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، لكن الفنانة المحتفلة استبدلت كلماتها بعبارة "أخيرًا اتطلقت" وهي العبارة ذاتها التي طبعت على أحد البالونات التي ظهرت برفقة مها.

ويأتي احتفال "ديجي مها" بطلاقها بعد أشهر قليلة فقط على ولادة طفليها التوأم، وهو ما كان سبباً في زيادة التعليقات السلبية تجاه الحدث.

وتوفرت كافة عوامل الإبهار في حفل طلاق "ديجي مها"، والذي أقيم على متن يخت فاخر بحضور عدد من صديقاتها، وزينته كعكة ضخمة من 3 طبقات باللون الأسود كتب عليها عبارات باللون الأحمر منها "طلاق وانطلاق" و"مع السلامة باي باي".

وعلّقت "ديجي مها" على مقطع فيديو وثق الأجواء الاحتفالية نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، قائلة: "أغلقت بابًا كان يؤلمني… وفتحت باب حياة جديدة. أخيرًا مطلّقة وبخير الحمد لله"، على حد تعبيرها.

ورغم بعض المهنئين والمتعاطفين الذين شاركوا في التعليق على احتفال "ديجي مها"، فإن النقد اللاذع كان السمة الغالبة على معظم التعليقات التي انهالت من المتابعين.

وانتقد متابع يدعى أسامة روسي ما بدر من المشهورة المغربية قائلًا: "مش عيب نفرح بالراحة النفسية بعد تجربة صعبة، ولكن العيب هو نسطح الأمور ونغلفها بالبهرجة، ونوصل رسائل خاطئة لمجتمع أصلاً يعاني من تصدّع في المفاهيم".

وأضاف: "الطلاق قرار صعب، ولازم يُعاش بنضج، ماشي يتصوّر بكاميرا فلوغ وينزل فريلز".

وانتقدت متابعة تدعى لمياء جفري تصرف "ديجي مها" قائلة في تعليق لها: "أكبر تبهديلة شفتها وقدام أولادك الله يستر، يقاو فيا عندهم هاد الأم"، على حد تعبيرها.