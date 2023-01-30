5 قواعد ملكية صارمة اخترقها الأمير ويليام

يجبر اللقب الملكي الرفيع الأمير ويليام على اتباع قواعد وبروتوكولات عائلية صارمة. ومع ذلك، انتهك وريث العرش البريطاني عددا من القواعد الرسمية في عدة مناسبات ملكية، بدءا من إطلاق لحيته عام 2008 وانتهاء بالتقاط صور "سيلفي" مع الجمهور عام 2022.

إطلاق اللحية

في عام 2008، عندما كان الأمير ويليام يبلغ من العمر 26 عاما، ذهب في رحلة خاصة مع القوات البحرية إلى باربادوس استغرقت 10 أيام، وفقا لصحيفة "تلغراف".

وانتشرت للأمير آنذاك صورة تظهره بلحية كثيفة، حيث قالت وسائل إعلام بريطانية إنه أطلقها بهدف إخفاء هويته أثناء الرحلة، إلا أن القصر لم يؤكد تلك المعلومات.

وقال مصدر ملكي لصحيفة "إكسبرس" عام 2014 إن الملكة إليزابيث لا تمانع أن يطلق رجال العائلة الملكية لحاهم خلال فترة خدمتهم في القوات العسكرية، إلا أنه يجب عليهم حلقها فور العودة إلى الديار.

وأكد الأمير هاري صحة ما سبق، حين قال في كتاب مذكراته "Spare" إن شقيقه ويليام شعر بالغيرة منه عندما سمحت له جدته بالاحتفاظ بلحيته يوم زفافه من ميغان ماركل.