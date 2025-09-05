بعد تسمم جماعي.. إجراءات عاجلة من "الرقابة الصحية" بمحافظة المنيا

أثارت الحصيلة المرتفعة لتسجيل 104 حالات تسمم غذائي بمحافظة المنيا شمال الصعيد المصري، جدلاً واسعاً كشف عن خلل في أنظمة الرقابة الصحية بالمحافظة بعد حوادث متكررة ومماثلة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، كثفت محافظة المنيا جهودها في تشديد الرقابة الصحية على المطاعم بالمحافظة.

وباشر فريق من مفتشي الصحة بالمنيا معاينة المطعم الذي تسبب في إصابة 104 أشخاص بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبات "أرز وفراخ".

كما جرى التحفظ على عينات من الأغذية المشتبه بها وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، فيما تم التحفظ على مسؤولي المطعم لحين انتهاء التحقيقات.

وفي ذات السياق، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وأمرت باستدعاء مسؤولي المطعم للاستماع إلى أقوالهم، كما طلبت تقارير طبية مفصلة عن حالات المصابين من المستشفى، وكلفت مفتشي الصحة بإعداد تقرير حول مدى صلاحية الأطعمة المتداولة في المطعم وامتثاله للاشتراطات الصحية.

وكانت مدينة المنيا شهدت صباح أمس الخميس واقعة مؤسفة بعد إصابة أكثر من 104 أشخاص بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبات دجاج من أحد المطاعم الشهيرة بحي أبوهلال جنوب المدينة، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، واستدعى تدخلاً عاجلاً من الأجهزة الأمنية والصحية.