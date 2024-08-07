ما حقيقة اعتزال الفنانة المصرية بوسي؟

أثار تصريح الفنانة المصرية المخضرمة بوسي بأنها لم تعد تريد المشاركة في أي أعمال فنية، وتكتفي بما قدمته في مشوارها الطويل تساؤلات كثيرة، خاصة بوجود كثير من الأعمال التي تعرض عليها، حسب قولها.

وكشفت الفنانة مي نور الشريف ابنة الفنانة بوسي تفاصيل ابتعادها عن الفن، وهل معنى ذلك أنها قررت الاعتزال، مؤكدة أن "والدتها لم تعتزل الفن، ولا تحب كلمة الاعتزال؛ لأن الفنان لا يمكنه الاعتزال"، حسب قولها.

وأضافت ابنة بوسي لـ"إرم نيوز": "رصيدها الفني كبير، بالإضافة إلى أن الأعمال التي تعرض عليها لا ترضي غرورها بوصفها ممثلة كبيرة".

وكانت الفنانة بوسي أعلنت أنها لم تعد ترغب في التمثيل مجددًا، وقررت الابتعاد عن الفن، رافضة الكشف عن أسباب قرارها المفاجئ، ومؤكدة أن كثيرًا من الأعمال تعرض عليها، ولكنها ترفضها.

وكانت آخر أعمال بوسي مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي عرض قبل 5 سنوات، والتي أدت ببطولته الفنانة مي عز الدين، ومحمد أنور، وأمير المصري، وحجاج عبد العظيم، ومن إخراج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم.