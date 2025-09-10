رُشح لجائزة إيمي.. وفاة الكاتب والمنتج تيد مان عن 72 عاما

توفي الكاتب والمنتج التلفزيوني الكندي تيد مان، الحائز على جائزة إيمي والمعروف بأعماله في مسلسلي "نيويورك بلو" و"ديدوود"، عن عمر ناهز 72 عامًا بعد معاناة مع سرطان الرئة، وفق ما أعلنت ابنته إليزابيث.

بدأ مان مسيرته في السبعينيات محررًا في مجلة "ناشيونال لامبون"، قبل أن ينتقل إلى كتابة السيناريو لمشاريعها التلفزيونية والسينمائية.

وفي الثمانينيات، كتب لفيلم O.C. and Stiggs ولمخرج روبرت ألتمان، قبل أن يتجه إلى الدراما البوليسية بمشاركته في مسلسلات مثل "ميامي فايس" و"وايزجاي".

وحقق المنتج الكندي نجاحًا واسعًا حين انضم في 1993 إلى فريق عمل "نيويورك بلو" على قناة ABC ككاتب ومنتج، حيث نال ترشيحين لجائزة إيمي في موسمه الأول، وفاز لاحقًا بالجائزة مع الفريق في موسمه الثاني.

وعاد لاحقًا للعمل مع ديفيد ميلش في مسلسل "ديدوود" على HBO، حيث شغل دور الكاتب والمنتج البارز حتى موسمه الأخير، وهو العمل الذي حصد جائزة نقابة الكتاب الأمريكية.

إلى جانب ذلك، شارك في كتابة وإنتاج أعمال متنوعة منها "جون من سينسيناتي"، "كراش"، "ميلينيوم"، "بروكلين ساوث"، "أندروميدا"، والمسلسل القصير "هاتفيلدز وماكويز"، كما عمل في "هوملاند" ككاتب ومنتج استشاري.