قتيل وجرحى بانفجار في مركز تسوق وسط موسكو (فيديو)

أفادت خدمات الطوارئ الروسية بمقتل شخص على الأقل اليوم الأحد، في انفجار وقع بمبنى شهير لتجارة التجزئة في وسط موسكو.

وقع الانفجار في الطابق الثالث من مركز تسوق المتجر المركزي للأطفال في ساحة لوبيانكا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية المملوكة للدولة، عن خدمات الطوارئ قولها إن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة غاز.

وقالت إدارة الصحة في موسكو إنه تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه من المرجح أن يكون الحادث نتيجة خلل فني في المعدات.

وتم إخلاء المبنى عقب الانفجار؛ وباشرت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في الحادث.