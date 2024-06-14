تفاصيل تحويل قصة "سفاح التجمع" في مصر لفيلم سينمائي
أعلن السيناريست المصري محمد صلاح العزب، الخميس، عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على فيلم سينمائي يتناول جرائم "سفاح التجمع" الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وكشف المنتج أحمد السبكي تفاصيل الفيلم في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه منذ ظهور جريمة سفاح التجمع وهو يفكر في تقديمها في فيلم سينمائي، نظرًا لأن القصة بها خط درامي يصلح لأن يكون فيلمًا سينمائيًا فيه الكثير من الأحداث.
وأضاف السبكي: "اخترت السيناريست محمد صلاح العزب لأنه كاتب متميز، وسبق أن قدم "سفاح الجيزة" في مسلسل؛ لذا لديه خبرة في هذه النوعية من الأعمال، كما وقع الاختيار على الفنان حسن الرداد لدور البطولة، ويتم الآن التعاقد مع باقي فريق العمل، حتى نبدأ في التصوير في أقرب وقت".
والجدير بالذكر أن محمد صلاح العزب قدم من قبل قضية "سفاح الجيزة" الذي قتل العديد من الأرواح، وحكم عليه بالإعدام من القضاء المصري.
وقدم دور البطولة في "سفاح الجيزة" الذي عرض عبر منصة شاهد، الفنان أحمد فهمي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.
وشغلت قضية "سفاح التجمع" الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد القبض عليه، ووجهت له اتهامات القتل مع سبق الإصرار والترصد، فضلًا عن الاغتصاب، إذ كشفت التحريات أنه يصطحب الساقطات إلى منزله الكائن بإحدى الأحياء الراقية بالقاهرة، ويقوم بتخديرهن وقتلهن، ومن ثم اغتصابهن بعد موتهن.