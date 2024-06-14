تفاصيل تحويل قصة "سفاح التجمع" في مصر لفيلم سينمائي

أعلن السيناريست المصري محمد صلاح العزب، الخميس، عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على فيلم سينمائي يتناول جرائم "سفاح التجمع" الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وكشف المنتج أحمد السبكي تفاصيل الفيلم في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه منذ ظهور جريمة سفاح التجمع وهو يفكر في تقديمها في فيلم سينمائي، نظرًا لأن القصة بها خط درامي يصلح لأن يكون فيلمًا سينمائيًا فيه الكثير من الأحداث.

وأضاف السبكي: "اخترت السيناريست محمد صلاح العزب لأنه كاتب متميز، وسبق أن قدم "سفاح الجيزة" في مسلسل؛ لذا لديه خبرة في هذه النوعية من الأعمال، كما وقع الاختيار على الفنان حسن الرداد لدور البطولة، ويتم الآن التعاقد مع باقي فريق العمل، حتى نبدأ في التصوير في أقرب وقت".